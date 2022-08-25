وزارة الدفاع تحتفي بتخرج دفعتين تضم 100 من مدربي التكتيك

نظّمت هيئة التدريب والتأهيل في وزارة الدفاع، اليوم الخميس ، حفل تخرج الدفعتين العسكريتين ٢٥ و ٢٧ مدربي تكتيك لـ100 متدرب، تحت شعار “مدربي جحافل جيشنا”.

وفي الحفل، أشار مساعد رئيس هيئة التدريب والتأهيل، العميد حميد العزي، إلى ما تلقاه الخريجون في الدفعتين من علوم ومعارف عسكرية.. موضحاً أن هذه الكوكبة من المدربين سيكون لهم الدور البارز في الارتقاء بالعملية التدريبية في مختلف الجوانب العسكرية.

وأكد حرص هيئة التدريب والتأهيل على الارتقاء بمنتسبي القوات المسلحة وبنائهم بناءً نوعياً.. حاثا الخريجين على ترجمة ما تلقوه من علوم ومعارف في ميادين العمل.

وأُلقيت كلمة عن الخريجين، أشادت بما تلقاه المشاركون من علوم ومعارف ومهارات عسكرية في مختلف المجالات.. معبرة عن الشكر والتقدير لكل القائمين على إعداد وتأهيل الدفعتين.

وفي ختام الحفل، الذي تخللته قصيدة شعرية، تم توزيع الشهادات وتكريم الخريجين.