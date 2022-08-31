الصناعة والتجارة: قرار ملزم ومهلة شهر لمصانع الألبان بشان الأسعار

أقر اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر بدء مصانع انتاج الأغذية والالبان بإشهار الأسعار على منتجاتها خلال شهر.

وفي الاجتماع أشار الوزير المطهر الى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال المبادرات المتبادلة بما يقوي الشراكة التي تنعكس بشكل إيجابي على المواطن والاقتصاد الوطني.

وأكد حرص الوزارة على اتخاذ القرارات بعد التشاور والتنسيق مع القطاع الخاص.. لافتا الى ان اشهار الأسعار على المنتجات يأتي في إطار تطبيق قوانين التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار لمنع التلاعب بالأسعار.

وثمن وزير الصناعة والتجارة تجاوب القطاع الخاص مع إجراءات الوزارة.. مشددا على أهمية تطوير اليات التعاون بين الوزارة والمنتجين الصناعين في إطار ضبط الاستقرار التمويني والسلعي.

ولفت إلى ان الوزارة تولي القطاع الخاص والتعاون معه اهتماما كبيرا وتعمل على منع أي تجاوزات او ممارسات او جبايات غير قانونية وحل الإشكاليات والعراقيل التي تواجه نشاطهم.