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أخبار وتقارير

جيبوتي تؤجل رحلاتها الى مطار صنعاء الدولي والشايف يكشف السبب

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جيبوتي تؤجل رحلاتها الى مطار صنعاء الدولي والشايف يكشف السبب
تجهيزات لإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي ووصول رحلات جديدة

قالت مصادر ملاحية ان الخطوط الجوية الجيبوتية طلبت تاجيل رحلاتها الى مطار صنعاء الدولي قبيل ساعات من تدشين اول رحلة والتي كان مقرر وصولها صباح غد الخميس.

واضافت المصادر ان الهيئة العامة للارصاد تلقت طلبا من الخطوط الجوية الجيبوتية لتاجيل رحلاتها من والى مطا صنعاء الدولي حتى اشعار آخر.

ووافقت الهيئة العامة للطيران المدني في صنعاء في وقت سابق على منح طيران جيبوتي تصريح تسيير رحلات جوية منتظمة من جيبوتي الى مطار صنعاء الدولي. وكان من المقرر تشغيل خط الملاحة لرحلات جوية يومية بين جيبوتي وصنعاء ابتداء من الاول من سبتمبر المقبل وحتى 31 اكتوبر.

سبب تأجيل الرحلات

على ذات السياق، وكشف مدير مطار صنعاء الدولي سبب تأجيل جيبوتي رحلاتها الى مطار صنعاء قبيل ساعات من تدشينها.

وقال الشايف في تغريدة له على تويتر: اذا كان تحالف العدوان لم يوافق على تسيير الرحلات إلى القاهرة والتي هي من شروط الهدنة فكيف سوف يوافق على تسيير الرحلات إلى جيبوتي.

وطالب الشايف ازاء هذا القرار من الخطوط الجيبوتية طالب الامم المتحدة بالضغط على تحالف العدوان بسرعة فتح مطار صنعاء الدولي إلى عدت وجهات دون قيد أو شرط.

وكانت الخطوط الجوية الجيبوتية قد طلبت تاجيل رحلاتها الى مطار صنعاء الدولي قبيل ساعات من تدشين اول رحلة والتي كان مقرر وصولها صباح غد الخميس.

وقالت الهيئة العامة للارصاد في صنعاء بانها تلقت طلبا من الخطوط الجوية الجيبوتية لتاجيل رحلاتها من والى مطا صنعاء الدولي حتى اشعار آخر. ووافقت الهيئة العامة للطيران المدني في صنعاء في وقت سابق على منح طيران جيبوتي تصريح تسيير رحلات جوية منتظمة من جيبوتي الى مطار صنعاء الدولي.

وكان من المقرر تشغيل خط الملاحة لرحلات جوية يومية بين جيبوتي وصنعاء ابتداء من الاول من سبتمبر المقبل وحتى 31 اكتوبر.

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