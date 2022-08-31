منتزعاً موعد حريته من الاحتلال وبعد صمود أسطوري.. الأسير خليل عواودة ينتصر ويعلق إضرابه عن الطعام بعد أكثر من 170 يوم

علق الأسير خليل محمد عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف لاعتقاله الإداري، والإفراج عنه بتاريخ 02 أكتوبر 2022م القادم.

وقالت محامية الأسير خليل عواودة أن النيابة العسكرية للعدو الإسرائيلي تعهدت بعدم تمديد الاعتقال الإداري للأسير عواودة، فيما أكد مكتب إعلام الأسرى تعليق عواوده الإضراب المفتوح بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف الإداري والإفراج عنه بتاريخ 02 أكتوبر 2022م.

ووجه الأسير خليل عواودة رسالة للشعب الفلسطيني وأحرار العالم عقب تعليقه الإضراب عن الطعام جراء قرار بالإفراج عنه بتاريخ 2-10-2022 القادم.

وقال العواودة في مقطع فيديو قصير: “أنه علق الإضراب بعد قرار بالإفراج عنه بتاريخ 2-10-2022 القادم، حتى يستعيد عافيته ويستطيع الوقوف والمشي، معتبراً ذلك نصر مؤزر وامتداد لسلسلة إنتصارات الشعب، موجهاً كل الشكر لكل من آزره وسانده ووقف معه ودعا له”.

وأظهر مقطع فيديو آخر الأسير عواوده يشرب الشاي لأول مرة منذ إعلانه الإضراب عن الطعام منذ ما يقارب نصف السنة، حيث علق إضرابه اليوم عقب قرار بالافراج عنه”.

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كسرت هيبتهم ياماه انتصرت ياماه

فيما أظهر مقطع فيديو قصير فرحة عائلة الأسير عواوده بانتصاره، وقالت أم الأسير: “كسرت هيبتهم ياماه انتصرت ياماه”.

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هذا وباركت حركة المجاهدين الفلسطينية انتصار الأسير البطل خليل عواودة بعد معركة العزة والكرامة التي خاضها بأمعائه الخاوية منذ 172 يوماً مع السجان الصهيوني المجرم.

الفصائل الفلسطينية تبارك انتصار العواودة

باركت الفصائل الفلسطينية في بيانات منفصلة إنتصار الأسير خليل عواودة بعد تعليق إضرابه عن الطعام بعد 172 يوماً، فيما يلي أبرزها حتى اللحظة:

وقال المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين: نبارك إنتصار الأسير المجاهد “البطل خليل عواودة” في معركة الأمعاء الخاوية بعد إضراب إستمر أكثر من”6 شهور” والتي أثبت من خلالها أن الحقوق تنتزع إنتزاع ولا تستجدى.

وأشارت لجنان المقاومة أن إنتصار الأسير خليل عواودة، إنتصار لكل الحركة الأسيرة ولكل الأسرى الابطال في سجون العدو الصهيوني الغاصب. وحيّت إرادة الصمود والصبر والقتال والمواجهة التي تحلى بها الأسير العواودة وعائلته في مواجهة السجان الصهيوني.

وأضافت لجان المقاومة: شعبنا ومقاومته الباسلة سيبقيان داعمان ومساندان للأسرى في سجون العدو ولقضيتهم العادلة ولن يتخليان عنهم حتى تحرير كافة الأسرى من سجون الظلم الصهيوني البغيض.

على ذات السياق، قالت حركة المقاومة الشعبية أن انتصار الأسير خليل عواودة تأكيد على فشل الإحتلال الصهيوني في النيل من عزيمة وصمود أسرانا البواسل ، وإن اجراءاته الإجرامية بحق الأسرى تتحطم على صخرة صلابتهم وكبريائهم.

بدورها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الأسير خليل عواودة انتصر اليوم بأمعائه الخاوية على السجان الإسرائيلي بإضرابه عن الطعام لأكثر من 170 يوماً احتجاجًا على اعتقاله الاداري

وأضافت الجبهة الديمقراطية أن إرادة الأسير عواودة وصموده كانت أقوى من جبروت السجان الإسرائيلي الذي رضخ لمطالبه بتحديد سقف اعتقاله الإداري والإفراج عنه

وأكدت أن انتصار الأسير عواودة، هو انتصار جديد للحركة الوطنية الأسيرة التي تخوض يوم غدٍ الخميس ملحمة نضالية ضد إجراءات إدارة سجون الاحتلال.

إنجاز الأسير يؤكد صلابة الإرادة لدى أسرانا

وأكدت حركة حماس أن إنجاز الأسير خليل العواودة يؤكد صلابة الإرادة لدى أسرانا.

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع أن ‏انتصار عواودة يؤكد مجددا ً على قدرة الأسرى على الصمود الأسطوري ورفضهم الانحناء لقرارات العدو الظالمة وأنهم سينتصرون في كل معركة يخوضونها مع المحتل.

وزارة الأسرى

فيما قالت وزارة الأسرى بغزة أن انتصار الأسير خليل عواودة هو انتصار لكل الشعب الفلسطيني ويثبت مجدداً ان إرادة وعزيمة الأسرى أقوى من جبروت وظلم الاحتلال.

ولفتت الوزارة الى أن قضية الأسير عواودة انتهت ولكن القضية الأم المتمثلة في الإعتقال الإداري لم تنتهي بعد، وندعو لتكثيف الجهود القانونية والسياسية لوقف هذا النوع من الاعتقال التعسفي.