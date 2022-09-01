مجلس القضاء الاعلى يدين جريمتي اختطاف واغتيال القاضي حمران والداخلية تقبض على المجرمين

عقد مجلس القضاء الاعلى اجتماعا طارئا اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس القاضي احمد يحيى المتوكل بشأن الحادثة الاجرامية الجبانة والتي ادت الى استشهاد القاضي محمد احمد حمران عضو المحكمة العليا ليلة امس الخميس اثر جريمة اختطافه من امام منزله في العاصمة صنعاء من قبل عصابة مسلحة اجرامية.

وأدان المجلس بشدة هذا الحادث الاجرامي الجبان من قبل عصابات الخطف والغدر واقدامهم على جريمتهم الشنيعة دون وازع او ضمير، والذي أدى الى استشهاد القاضي حمران. وقال ان هذه الجريمة تعتبر تعدي مشين بحق القضاء ومنتسبيه، وانتهاك صارخ لحياة القضاة.

وقد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على خاطفي وقتلة القاضي محمد حمران، وإحالتهم إلى العدالة.

وأكد ناطق وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري، في بيان مقتضب، أن شرطة العاصمة صنعاء تلقي القبض على خاطفي وقتلة القاضي محمد حمران وتحيلهم للعدالة.

ويأتي ذلك خلال أقل من 48 ساعة من إقدام عصابة مسلحة على اختطاف القاضي محمد حمران، وقتله في صنعاء.