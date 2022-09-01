أكتب ما تريد البحث عنه هنا

مقالات مشابهة

أخبار وتقارير

حسين العزي يكشف الطرف المتعنت في مشاورات الأردن وتوجه رسالة إلى غرودنبرغ

3
حسين العزي يكشف الطرف المتعنت في مشاورات الأردن وتوجه رسالة إلى غرودنبرغ
حسيـن العزي يعلق على أحداث تونس

رد نائب وزير الخارجية حسين العزي على تصريحات المبعوث الأممي بشأن التصعيد العسكري في تعز واتهام قوات صنعاء بالوقوف خلف هذا التصعيد.

وقال العزي في تغريدة على حسابه في تويتر: يشيع خصومنا روايات كاذبة لا يستطيعون إثباتها ومع ذلك يتعاطى معها المبعوث والسفير البريطاني وآخرون كما لو كانت مسلمات وحقائق ودون أي شعور بالحاجة لأي تدقيق ومع أن هذا النمط بات معتادا إلا أنه شكل من أشكال التواطؤ في تضليل العالم الخارجي وسبب مباشر في إعاقة السلام وإطالة أمد الحرب.

وأشار حسين العزي إلى أن طرف التحالف ممتنع عن حضور لقاءات الأردن منذ فترة. وأضاف العزي:بدلا من الإشادة بحضور لجنتنا العسكرية تم مراضاة الطرف المتعنت عبر تصريحات هزلية تحمل طابع الادانة ضدنا وهذا في الواقع سلوك محبط وغير مقبول يجب الإنهاء الفوري لمجاملة دول الكاش على حساب شعبنا المظلوم والمحاصر.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

التصنيفات

جديد المشهد

أمريكا تدخل خط الأزمة بين الانتقالي والسعودية والأخيرة تلوّح بإسقاط عدن ولواء يخلع قائده لولائه للانتقالي

أخبار وتقارير
دخلت الولايات المتحدة، الخميس، على خط الأزمة بين المجلس...
اقرأ المزيد

الحديدة تشهد أكبر عرض عسكري.. تخرج كتائب وألوية برية وبحرية وجوية

أيقونة الصمود
شهدت محافظة الحديدة اليوم الخميس أكبر حفل تخرج لقوات...
اقرأ المزيد

ايران تكشف تصاعد الهجمات على سفنها قبالة باب المندب

أخبار وتقارير
كشفت ايران، الخميس، تصاعد الهجمات على سفنها بالقرب من...
اقرأ المزيد