حسين العزي يكشف الطرف المتعنت في مشاورات الأردن وتوجه رسالة إلى غرودنبرغ

رد نائب وزير الخارجية حسين العزي على تصريحات المبعوث الأممي بشأن التصعيد العسكري في تعز واتهام قوات صنعاء بالوقوف خلف هذا التصعيد.

وقال العزي في تغريدة على حسابه في تويتر: يشيع خصومنا روايات كاذبة لا يستطيعون إثباتها ومع ذلك يتعاطى معها المبعوث والسفير البريطاني وآخرون كما لو كانت مسلمات وحقائق ودون أي شعور بالحاجة لأي تدقيق ومع أن هذا النمط بات معتادا إلا أنه شكل من أشكال التواطؤ في تضليل العالم الخارجي وسبب مباشر في إعاقة السلام وإطالة أمد الحرب.

وأشار حسين العزي إلى أن طرف التحالف ممتنع عن حضور لقاءات الأردن منذ فترة. وأضاف العزي:بدلا من الإشادة بحضور لجنتنا العسكرية تم مراضاة الطرف المتعنت عبر تصريحات هزلية تحمل طابع الادانة ضدنا وهذا في الواقع سلوك محبط وغير مقبول يجب الإنهاء الفوري لمجاملة دول الكاش على حساب شعبنا المظلوم والمحاصر.