الأرصاد يتوقع أمطار بالساعات المقبلة على 8 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة على المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية لمحافظات (الضالع، لحج، تعز، إب، جنوب البيضاء، ريمة، المحويت وحجة).

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (أبين، شبوه، حضرموت والمهرة) وعلى أجزاء من المناطق الساحلية الغربية وسهل تهامة والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

كما توقع هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الغربية لمحافظات (ذمار، صنعاء، عمران وصعدة).

وحذر المركز المواطنين في المحافظات المتوقع هطول أمطار عليها وخاصة المرتفعات الجنوبية الغربية من تدفق السيول في الشعاب والوديان، ناصحا سائقي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى من ارتفاع الموج واضطراب البحر.