مساء اليوم.. تعرف على موعد وتوقيت مباراة اليمن ✖️ السودان والقنوات الناقلة

تأهل المنتخب اليمني الى ربع نهائي كأس العرب للناشئين في الجزائر، بعد تعادله 1-1 مع منتخب ليبيا الذي ودع البطولة. ورفع منتخب اليمن رصيده الى 5 نقاط متصدرا للمجموعة الثانية بفارق الاهداف عن تونس وليبيا.

وتواجه اليمن اليوم الخميس، منتخب السودان ثاني المجموعة الاولى فيما تلتقي تونس الجزائر متصدر المجموعة الاولى في ربع نهائي البطولة.

وتبدأ مواجهة منتخب اليمن ضد منتخب السودان في تمام الساعة

19:00 بتوقيت جرينيتش

21:00 بتوقيت القاهرة

22:00 بتوقيت صنعاء ومكة المكرمة

وتنقل عبر عدة قنوات عربية مثل قناتي السعيدة واليمن اليوم بالاضافة لقناة الرياضية السعودية، واون تايم سبورت المصرية، والعراقية الرياضية، والسادسة الجزائرية، ويمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر ميركاتو داي لحظة بلحظة.

جدير بالذكر تصدر المنتخب الجزائري المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن منتخب السودان الذي احتل المركز الثاني بأريحية على حساب الإمارات وفلسطين.

وفي المجموعة الثانية، احتدم الصراع بين منتخبات اليمن وتونس وليبيا على بطاقتي الصعود إلى الدور ربع النهائي، حيث تعادلوا جميعًا في نفس رصيد النقاط (5) ليودع المنتخب الليبي بفارق الاهداف عن اليمن الأولى، وبفارق البطاقات الصفراء (اللعب النظيف) عن تونس، بعد التعادل في نفس رصيد النقاط والاهداف المسجلة والمستقبلة.