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ترقبوا.. كلمة لقائد الثورة خلال عرض مهيب للمنطقة العسكرية الخامسة مساء اليوم

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ترقبوا.. كلمة لقائد الثورة خلال عرض مهيب للمنطقة العسكرية الخامسة مساء اليوم

 

ترقبوا مساء اليوم كلمة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي خلال عرض مهيب للمنطقة العسكرية الخامسة في الحديدة بحضور الرئيس المشاط.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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