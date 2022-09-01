وعد الآخرة.. أكبر عرض عسكري شهدته الحديدة بتخرج كتائب وألوية برية وبحرية وجوية (فيديو وصور)

شهدت محافظة الحديدة اليوم الخميس، أكبر حفل تخرج وعرض عسكري مهيب للمنطقة العسكرية الخامسة وألوية النصر والقوات البحرية والقوات الجوية “وعد الآخرة” 1444هـ، بمشاركة قائد الثورة السيد القائد وبحضور القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط وعدد من قيادات الدولة السياسية والعسكرية.

ونظمت القوات المسلحة اليمنية ممثلة بالمنطقة ‏العسكرية الخامسة اليوم عرضا عسكريا مهيبا هو الاول من نوعه في محافظة الحديدة.

وشارك في العرض العسكري وحدات من كتائب الشهيد الصماد وألوية النصر والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي والذي كان تحت شعار “وعد الآخرة “.

والتقطت عدسات المشاركين في الفعالية ‏صورة وصفوها بالاقوى لسلاح الجو اليمني مؤكدين بانه السلاح الذي أرعب تحالف دول الخليج وهو سلاح صاروخ ارض بحر متطور.

واستعراض الحفل الذي يعد الاضخم من بين العروض العسكرية آخر ما توصلت اليه الصناعات الحربية برية وجوية وبحرية أهمها منظومة الألغام البحرية الجديدة والمتطورة.