ايران تكشف تصاعد الهجمات على سفنها قبالة باب المندب

كشفت ايران، الخميس، تصاعد الهجمات على سفنها بالقرب من باب المندب، قبالة اليمن. يأتي ذلك في اعقاب هجوم جديد نفذه “قراصنة” على سفينة تجارية اعقبه اشتباكات شاركت فيه مدمرة إيرانية.

ونقلت وسائل اعلام إيرانية عن البحرية الإيرانية قولها إن 12 مسلحا يستقلون قارب مشبوه هاجمو سفينة إيرانية قرب باب المندب واشتبكوا مع المجموعة البحرية الإيرانية التي ترافقها المدمرة جماران اجبر، ما اضطر المهاجمين على الفرار. وأشارت المصادر إلى أن الهجوم الجديد يعد الثالث خلال شهر.

وكانت وسائل اعلام محلية أفادت باشتباكات قرب باب المندب في وقت سابق اليوم.

ويعد باب المندب من اهم الممرات التجارية حول العالم ويشهد حاليا صراع إقليمي ودولي، وعودة القراصنة إلى المنطقة الاستراتيجية مع تدشين الولايات المتحدة عمل قوات مشتركة تشارك فيها إسرائيل التي تتولى قيادة المجموعة في أكتوبر المقبل يشير إلى أنه ضمن خطط لتدويل الملاحة البحرية في هذا الممر.