وعد الآخرة.. شاهد سلاح مرعب يظهر لاول مرة في عرض الحديدة (صور)

نظمت القوات المسلحة اليمنية ممثلة بالمنطقة ‏العسكرية الخامسة اليوم عرضا عسكريا مهيبا هو الاول من نوعه في محافظة الحديدة.

وشارك في العرض العسكري الذي حضره رئيس الجمهورية قائد القوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط وحدات من كتائب الشهيد الصماد وألوية النصر والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي والذي كان تحت شعار “وعد الآخرة “.

والتقطت عدسات المشاركين في الفعالية ‏صورة وصفوها بالاقوى لسلاح الجو اليمني مؤكدين بانه السلاح الذي أرعب تحالف دول الخليج وهو سلاح صاروخ ارض بحر متطور.

واستعراض الحفل الذي يعد الاضخم من بين العروض العسكرية آخر ما توصلت اليه الصناعات الحربية برية وجوية وبحرية أهمها منظومة الألغام البحرية الجديدة والمتطورة.