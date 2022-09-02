لاوين هابيل يتغنى بتأريخ اليمن.. يغارون من تأريخ اليمن عذراً فيثاغورث ونيوتن وديكارت واديسون وروميو وروما ان كان حب اليمن شهادة فسجل ياتاريخ كلنا شهدائه

تغنى لاوين هابيل الكردي، باليمن وبعظمة اليمن ورجالها الأكرمين وكفاحهم المجيد، خلال مبارات منتخبنا الوطني للناشئين مع ليبيا وفي مباراته مع السودان والتي انتهت بفوزه بنتيجة هدف دون رد.

وقال هابيل عن اليمن اثناء مباراة منتخب الناشئين اليمني مع منتخب ليبيا حيث قال:

“يغارون من تاريخك ينتظرون سقوطك يكرهون هيبتك يشعرون بالنقص امامك. عظيم انت يايمن.

لم اشجع اليمن من اجل انتصاراتها ولن اتركها من اجل خساراتها

عشقت اليمن قبل ان اعشق بطولاتها وان تركتها يوماً ها انا ميت لامحالة.

نحن لا نعرف البكاء فقد علمتنا اليمن الفخر والوفاء.

عذراً فيثاغورث… اليمن هى المعادلة الاصعب

عذراً نيوتن………..اليمن هى التي تجذبنا

عذراً ديكارت ……انا احب اليمن اذاً انا موجود

عذراً اديسون …..اليمن هى مصباح العالم

عذراً يا روما……..كل الطرق تؤدي الى اليمن

عذراً روميو………هى حبنا الاول وستبقى الى الابد

اليمن سيد العالم، ان كان حب اليمن داء فلا نريد له دواء، وان كان حب اليمن زرعاً فنحن له ارضاً وماء وان كان حب اليمن برداً فلتحيا ايام شتاءه وان كان حب اليمن دمعاً فلا تقف يا عيون عن البكاء وان كان حبه شهادة فسجل ياتاريخ كلنا شهدائه. فنحن عشقناها ليس للصدارة والانتصارات فتبقىٰ عشقها وحدها هى الصدارة. عندما يرتبط العشق بالجنون فيكون هو المقصد اليمن.

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هذا وعلق نائب وزير الخارجية، الإستاذ حسين العزي، عن تعليق المعلق الرياضي لاوين هابيل الكردي في حسابه بتوتير.

وقال العزي: أحد المعلقين الرياضيين العرب يبعث مشاعره النبيلة الى اليمن الحبيب وينثر شجونه تجاه مايتعرض له اليمن الحبيب من عدوان الأقربين وتواطؤ العالمين في بحر من العشق والعرفان بعظمة اليمن ورجالها الأكرمين وكفاحهم المجيد ويبعث كل ذلك في رسائل رياضية ووجدانية مؤثرة ومعبرة شكرا أخي العربي