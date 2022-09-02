صناعة يمنية خالصة 100%.. الكشف عن صواريخ بحرية متطورة خلال عرض “وعد الآخرة”

كشفت القوات المسلحة اليمنية أمس الخميس – خلال العرض العسكري الذي أقامته المنطقة العسكرية الخامسة وألوية النصر وقوات الدفاع الساحلي والقوات البحرية والدفاع الجوي والقوات الجوية “وعد الآخرة” – عن صواريخ وأسلحة بحرية جديدة أدخلت إلى ساحة الحرب.

وعرضت القوات المسلحة صواريخ مندب2 بعيد المدى، وفالق1 متوسط المدى، وهما صناعة يمنية محلية خالصة 100%، وصاروخ وروبيج بعيد المدى وهو صاروخ روسي الصنع يستخدم لضرب السفن والغواصات في البحر.

كما استعرض الجيش اليمني ألغاماً بحرية، منها “كرار1، مجاهد، أويس، عاصف4″البحرية، وعرض أسلحة دفاع جوي ومعدات عسكرية ضخمة في العرض المهيب الذي شهدته مدينة الحديدة.

وبلغ عدد القوات المشاركة في العرض أكثر من 25 ألف مقاتل من قوات المنطقة الخامسة وألوية النصر والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي، وبدأ العرض العسكري “وعد الآخرة” باستعراض سرايا القوات، ومن ثم استعراض قوة كبيرة من المدرعات والدبابات والألغام البرية والبحرية بأنواعها واستعراض الدفاعات الجوية، كما تم عرض قوة رمزية من الطيران المسير.

وتم عرض الصواريخ البحرية وكُشف الستار عن صواريخ جديدة لم يتم الكشف عنها من قبل وهي مندب 2 وفالق1 ، وروبيج الروسية بالإضافة إلى مندب 1 الذي عرض من قبل.

كما تم عرض قوة من المدرعات والدبابات والأسلحة البرية والبحرية، بأنواعها المتعددة، فيما مرت في ساحة العرض تشكيلات رمزية من كتائب الشهيد الصماد من المنطقة العسكرية الخامسة وألوية النصر والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي.