الثروة السمكية تدين اختطاف 3 صيادين وتصدر قرار حظر ومصادرة معدات اصطياد

أدانت وزارة الثروة السمكية، انتهاكات العدوان ومرتزقته بحق الصيادين اليمنيين. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن مرتزقة العدوان اختطفوا صباح اليوم الأربعاء، ثلاثة صيادين من أبناء بحيص بمديرية ميدي، أثناء ممارستهم الاصطياد في المياه الإقليمية اليمنية.

وأكد البيان استمرار العدوان في استهداف الصيادين واختطافهم وتضييق الخناق عليهم منذ بداية العدوان على اليمن. وحملت وزارة الثروة السمكية الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية الصمت تجاه الممارسات الإرهابية والانتهاكات التي ترتكبها دول العدوان ومرتزقتها بحق الصيادين اليمنيين.

قرار حظر ومصادرة معدات اصطياد مخالفة

هذا وأصدرت وزارة الثروة السمكية قراراً بحظر استخدام أو تداول معدات الاصطياد المخالفة واستبدالها بقياسات قانونية لفتحات شباك المكابر.

وشدد تعميم صادر عن وزير الثـروة السمكية لرئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر استخدام شباك المكابر مع الإنارة ضيقة الفتحات التي تبلغ فتحة العين 1 – 1.5 سنتيمتراً لما لاستخدام الشباك مع الانارة من أثر تدميري على استدامة الصيد في البحر الأحمر.

ووجه بإجراء حملة تفتيش على محلات ومخازن تجار معدات الاصطياد ومصادرة الكميات الموجودة لديهم من الشباك المخالفة للقانون.