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أخبار وتقارير

الدائرة الثقافية تقيم فعالية ثقافية توعوية بمناسبة ذكرى قدوم الإمام الهادي الى اليمن

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الدائرة الثقافية تقيم فعالية ثقافية توعوية بمناسبة ذكرى قدوم الإمام الهادي الى اليمن

أقامت الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه- فرع شمال غرب الامانة التابعة لدائرة الثقافة الجهادية فعالية ثقافية توعوية اليوم الخميس بمناسبة ذكرى دخول الإمام الهادي الى الحق يحيى ابن الحسين الى اليمن.

وبدأت الفعالية بآيات من اللقرآن الكريم واحاديث نبوية وكلام من كلام اعلام الهدى بيّن فضل وعظمة وقدر الامام الهادي عليه السلام.

وتخلل الفعالية عدد من الفقرات الأخرة بينها قصيدتين ونشيد وزامل ومسرحية وكلمة المناسبة التي القاها أ/صادق قبّاص “امين عام الاكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه – فرع شمال غرب الامانة” رحب فيها بالحاضرين جميعا واكد على أهمية احياء مثل هذه الذكرى التي تعيد للمجتمع ارتباطه العميق باعلام الهدى وتكشف الظلم الذي تعرض له الأعلام منذ وفاة رسول الله بدءا من الإمام علي عليه السلام.

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