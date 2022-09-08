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أخبار وتقاريرأيقونة الصمود

أبناء مديرية الثورة يؤكدون الجهوزية لمواجهة التحالف

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أبناء مديرية الثورة يؤكدون الجهوزية لمواجهة التحالف

شهدت مديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم، عرضاً رمزياً ضمن جهود حملة التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات، تحت شعار “انفروا خفافا وثقالا”.

وجاب العرض الذي تقدمه عضو مجلس النواب محمد الطوقي ومدير المديرية عقيل السقاف وقائد العرض العقيد هاشم إبراهيم، عدداً من الشوارع بمشاركة قيادات محلية وتنفيذية وأمنية وعسكرية ومشايخ وعقال.

وأكد أبناء الثورة، الجهوزية والنفير لدعم المرابطين في الجبهات بالمال والرجال للدفاع عن الوطن وسيادته ودحر قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي حتى تطهير كامل الأراضي اليمنية من دنس المحتلين.

وردد المشاركون الهتافات والشعارات المؤكدة على مواصلة الصمود والثبات والتضحية في ميادين العزة والكرامة لمواجهة العدوان ورفع الحصار.

ونددوا باستمرار أعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان، وتشديد الحصار وتداعياته الإنسانية والاقتصادية ومضاعفة معاناة الشعب اليمني.

واعتبر أبناء الثورة، العرض رسالة لقوى العدوان باستمرار الجهوزية لمواجهة ممارسات وجرائم وانتهاكات تحالف العدوان والحصار وإصراره على مضاعفة معاناة اليمنيين.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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