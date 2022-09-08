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كشوفات شركة النفط اليمنية للمحطات العاملة يوم غد الجمعة للعاصمة صنعاء وجميع المحافظات

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كشوفات شركة النفط اليمنية للمحطات العاملة يوم غد الجمعة للعاصمة صنعاء وجميع المحافظات
شركة النفـط اليمنية

نشرت شركة النفط اليمنية، قائمة كشوفات بأسماء محطات البنزين الخاصة بالشركة والمحطات التجارية العاملة في أمانة العاصمة والمحافظات ليوم غدٍ الجمعة الموافق 9 سبتمبر 2022م.

وأكدت شركة النفط في بيان لها مساء اليوم، أن أوقات الدوام تبدأ في الفترة الصباحية من 8 صباحا إلى 12 ظهرا والفترة المسائية من 2 عصرا إلى 6 مساء.

ونوهت الشركة أنها ستتلقى الشكاوى من المواطنين في حال الابلاغ عن المخالفات على الرقم (8001700).

هذا وبلغت السفن المحتجزة لدى تحالف العدوان 13 سفينة مصرحة الدخول، في ظل صمت الأمم المتحدة، حيث لم تدخل أية سفينة من المتفق عليها للهدنة الأخيرة رغم مرور شهر من الهدنة.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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