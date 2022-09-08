المنتخب الجزائري يتوج بكأس العرب للناشئين على حساب المنتخب المغربي

توج المنتخب الجزائري بكأس العرب لكرة القدم للناشئين لأقل من 17 عاما بفوزه على نظيره المغربي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل 1–1.

وتقدم المنتخب المغربي في الدقيقة 51، بهدف حمل توقيع محمد أرشيدي، وأدرك شحيمة هدف التعادل للجزائر قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للجزائر بنتيجة 4-2.

وبينما كان المنتخب المغربي على بعد لحظات من التتويج بالبطولة، عدّل المنتخب الجزائري النتيجة عن طريق الطيب شحيمة في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيج أهدر المنتخب المغربي أول ركلتين، معقدًا من مهمة تتويجه، لتبتسم الركلات في النهاية لصالح المنتخب الجزائري بأربع ركلات مقابل ركلتين.

وعلى مدار الأدوار الإقصائية احتكم منتخب الجزائر لركلات الرجيح في جميع المباريات، بدءًا من دور الثمانية على حساب تونس، والدور نصف النهائي ضد السعودية، وقد اتبسم الحظ لمحاربي الصحراء الصغار في جميع المباريات الإقصائية، ليتوجوا باللقب في النهاية.

وكان منتخب الجزائر تأهل للمباراة النهائية بعد تجاوزه السعودية في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي، علما بأنه تجاوز تونس بنفس الطريقة في الدور ربع النهائي بعدما تعادل المنتخبان 1-1 ثم فاز الخضر 3-1 بركلات الجزاء.

أما المنتخب المغربي، فقد تأهل إلى نهائي البطولة بالفوز 2-0 على مصر في ربع النهائي، ثم بنفس النتيجة على اليمن في نصف النهائي.