عاجل.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المعلمين والمعلمات بالعاصمة العاصمة (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

وقع مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة مع هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بالأمانة، على اتفاقية تقديم الخدمات الطبية والصحية بشكل مخفض للمعلمين والكادر التربوي في المدارس الحكومية ومكتب التربية وفروعه.

تتضمن الاتفاقية التي وقعها رئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور محمد جحاف ومدير مكتب التربية بالأمانة عبدالقادر المهدي، تخفيض ٢٥ بالمائة في كافة الخدمات التشخيصية والرقود والعمليات ما عدا الأشعة المقطعية، و٢٠ بالمائة لأقارب المعلمين من الدرجة الأولى.

وأوضح مدير مكتب التربية، أنه تم موافاة الهيئة بنسخة من قاعدة بيانات الكادر التربوي بالأمانة، للاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة من خلال إحضار وثائق إثبات الهوية الشخصية والعائلية للمستفيدين.

وعبر عن الشكر لوزارة الصحة والمستشفى الجمهوري على هذه المساهمة.. مشيرا إلى أن المكتب يعمل حالياً على التفاهم لعقد اتفاقية مع مستشفيات أخرى، لتوفير خدمات الرعاية الطبية للكادر التربوي بتخفيض يصل إلى 50 بالمائة، بالإضافة إلى التفاهم مع مختبرات طبية بعمل سقف محدد مجاناً للمعلمين.

وأكد المهدي، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الاهتمام بالعاملين في القطاع التربوي وتخفيف معاناتهم تقديراً للدور الذي يقوم به المعلم في تعليم الأجيال وبما يسهم في تعزيز صمود الجبهة التربوية.