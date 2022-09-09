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طيران التحالف يحلق في سماء مأرب عقب تمرد في المنطقة السادسة

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طيران التحالف يحلق في سماء مأرب عقب تمرد في المنطقة السادسة
مأرب.. دفاع المرتزقة ترفع بإحداثيات مواقع القوات القبلية إلى تحالف العدوان "وثيقة"

قالت مصادر محلية في محافظة مأرب إن طيران التحالف حلق في سماء الصحراء الشمالية لمحافظة مأرب، في رسالة تهديد واضحة إلى قوات المرتزقة الموالية له في المنطقة العسكرية السادسة، عقب رفضهم قرار العليمي بتعيين منصور ثوابة قائدا للمنطقة.

وبحسب المصادر فإن القيادي في المنطقة العميد محمد بن راسيه وعدد من الضباط في المنطقة أبلغوا رئيس ما يعرف بمجلس القيادية الرئاسي رشاد العليمي برفضهم قرار تعيين ثوابة قائدا للمنطقة. ويأتي هذا التمرد بعد اعتقال السعودية لقائد المنطقة السادسة-المحور الشمالي هيكل حنتف واتهامه بتسليم محافظة الجوف للحوثيين.

وتشهد العلاقات بين التحالف والفصائل الموالية له والتي كانت محسوبة على ما يعرف بالشرعية توترا كبيرا حيث تشعر هذه القوات بتعرضها للاستهداف والتمهيد لإحلال قوات موالية للإمارات بدلا عنها.

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