فوضى الجنوب.. قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في شبوة

قتل مجند وأصيب 2 آخرين بالإضافة إلى 5 مدنيين من قوات تابعة لاحتلال الإماراتي، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة، في محافظة شبوة المحتلة.

وأفادت مصادر إعلامية موالية للعدوان بأن مجندا مما يسمى اللواء الثاني “دفاع شبوة”، التابع للإمارات قتل وأصيب 2 آخرين، إضافة إلى إصابة 5 مدنيين من المارة، جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة أثناء مرور دورية عسكرية عند المدخل الشرقي لمدينة عتق مركز محافظة شبوة.

إلى ذلك قالت قوات موالية للإمارات، اليوم، أنها أطلقت عملية عسكرية في شبوة ضد من وصفتها بالتنظيمات الإرهابية في المحافظة.

ومنذ سيطرة المليشيا المدعومة إماراتيًا على محافظة شبوة في العاشر من أغسطس الماضي، شهدت المحافظة فوضى أمنية وصراعات مسلحة بين القوات المدعومة من الإمارات (العمالقة ودفاع شبوة) على النفوذ داخل المدينة أوقعت عدد من القتلى والجرحى.

وطفى إلى السطح مؤخرا الصراع في محافظة شبوة الغنية بالنفط ضمن أحداث متصاعدة يسعى من خلالها الاحتلال إلى نهب ثروات اليمن، وتعمل من خلالها قوى الاحتلال الإماراتي السعوديّ عبر مرتزقتها على الأرض لفرض سيطرتها بما يخدم مصالح الدول الغربية في مقدمتها أمريكا وبريطانيا، المحتاجة للنفط والغاز في ظل الصراع مع روسيا، وفقا لمراقبين.