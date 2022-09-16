منتخب اليمن يكتسح غوام بعشرة أهداف بتصفيات كأس آسيا

حقق المنتخب اليمني للشباب فوزا كبيرا على نظيرة الغوامي بعشرة اهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة 16-9-2022 ضمن الجولة 3 من تصفيات كأس أمم آسيا تحت 20 عامًا المقرر إقامة نهائياتها في أوزبكستان.

وانطلقت مباراة الجولة الثالثة في دور مجموعات تصفيات كأس الأمم الآسيوية للشباب بين منتخب اليمن ومنتخب غوام، عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية. وتقدم منتخب اليمن في نتيجة المباراة خلال أول 30 دقيقة بهدفين دون رد حملا توقيع «عمار القباطي وقاسم الشرفي».

ودخل المدير الفني لليمن «محمد النفيعي» بتشكيل أساسي مكون من «عبد الرحمن الريمي – محمد الشامي – ممدوح عجاج – عماد الجديمة – حسن عياش – أسامة المطري – عمار القباطي – محمد راضي – محمد الدمبر – زكريا الطفطوف – قاسم الشرفي».

وكان منتخب اليمن تقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة (C) بسبب الخسارة الفادحة التي مُني بها شقيقه الفلسطيني بثمانية أهداف دون رد أمام المنتخب الياباني في وقت سابق اليوم.

وأصبح فارق الأهداف يصبح لصالح منتخب اليمن الذي بات على مقربة من بلوغ نهائيات أمم آسيا المقرر لها في أوزبكستان عام 2023، بشرط عدم تعرضه لخسارة ثقيلة أمام اليابان في الجولة الرابعة يوم 18 سبتمبر الجاري، كما حدث مع فلسطين!.

وتعادلت اليمن في الجولة الأولى 2/2 أمام فلسطين، ثم انتصرت بصعوبة على لاوس 2-1، وفي حال التمكن من الفوز اليوم على غوام المتذيلة، سينفرد المنتخب اليمني بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط.