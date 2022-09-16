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أخبار وتقارير

فضيحة مدوية للإمارات وبن زايد

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فضيحة مدوية للإمارات وبن زايد

تداول ناشطون على موقع “تويتر” صورا ومقطع فيديو يُظهر وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد وهو يضع إكليلا من الورود على قبور قتلى الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، الوزير الإماراتي وهو يتقدم لوضع إكليل الورود، في مشهد يعكس تماديا إماراتيا في التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

أثار هذا الفيديو،سخطا كبيرا بين النشطاء على موقع تويتر، حيث قال أحد الناشطين: “                                             اتحدى ان يحاول مجرد محاولة المرور من اطراف (الأقصى) وليست زيارته”.

جاء ذلك ضمن زيارة يقوم بها وزير بن زايد للكيان لإحياء الذكرى السنوية الثانية لتوقيع اتفاقة العار” التطبيع ” مع الكيان الصهيوني

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