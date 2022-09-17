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المشهد الدولي

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق واستشهاد 5 ضباط

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سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم، لأهداف معادية في سماء دمشق وأسقطت عددا منها”.

وذكر التلفزيون السوري أن دوي الانفجارات التي سمعت في العاصمة السورية دمشق ناتجة عن عدوان كيان العدو الإسرائيلي على محيط العاصمة.

وأضاف إن عدوانا جويا إسرائيليا استهدف المنطقة الجنوبية، وإن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان.

وذكرت صحيفة “الوطن” أن “الدفاعات الجوية تصدت لاعتداءات بمحيط العاصمة دمشق ومحيط مطار دمشق الدولي”.

وقالت رويترز نقلا عن مسؤول عسكري سوري ان هجوم كيان العدو الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 5 جنود وأضرار مادية.

يشار الى أن مصدرا عسكريا سوريا كان أعلن في 31 من الشهر الماضي، أن كيان العدو الإسرائيل استهدفت بعدد من الصواريخ بعض النقاط في جنوب شرق مدينة دمشق.

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