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سيول الأمطار تجرف اسرة كاملة في لحج

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سيول الأمطار تجرف اسرة كاملة في لحج
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جرفت سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة لحج، سيارة أحد المواطنين من أبناء يافع، اليوم الأحد، في الحبيلين التابعة لمديرية ردفان.

وتداول نشطاء وزوار مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أطلع عليه محرر صحيفة الوطن العدنية وثق لحظة جرف السيل في سائلة حردبة لسيارة ولعملية الإنقاذ التي نفذها المواطنين، لمساعدة الأسرة بالخروج من داخل السيارة التي جرفها السيل.

وقال شهود عيان من المتواجدين في الحدث، أن سيول الأمطار في سائلة حردبة، بعزلة الحبيلين جرفت سيارة تقل أسرة مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال.

وبحسب افادت أحد الشهود، فقد تم إخراج الاب والام سالمين، كما تم إخراج فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، لكنها كانت قد فارقت الحياة، وفي وقت لاحق عثر على جثة أحد الأطفال يبلغ من العمر خمسة أعوام فيما لازال طفل آخر مفقود.

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