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المشهد الدولي

مظاهرة بريطانية ضد زيارة بن سلمان أمام قصر بكنغهام في لندن

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مظاهرة بريطانية ضد زيارة بن سلمان أمام قصر بكنغهام في لندن

شهدت العاصمة البريطانية لندن تظاهرة حاشدة، اليوم الأحد، ضد الزيارة المقررة لبن سلمان إلى لندن من أجل تقديم العزاء في الملكة إليزابيث الثانية.

وطالب المتظاهرون بإلزام السعودية بوقف حربها الإجرامية في اليمن ووقف أي صفقات عسكرية مع المملكة في ظل ما ترتكبه من جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن.

ورفعوا لافتات وشعارات تنص على أن محمد بن سلمان غير مرحب به في جنازة الملكة إليزابيث الثانية ولا يجب استقباله، وأخرى تصفه بأنه مجرم وقاتل.

وجرت التظاهرة الحاشدة قبالة قصر بكنغهام خلال تواجد الملك تشارلز لمطالبته بعدم السماح بمشاركة بن سلمان في جنازة الملكة باعتبار ذلك إساءة لها ولبريطانيا.

ورفع بريطانيون من اتحادات نقابية وجهات حقوقية خلال مشاركتهم في التظاهرات لافتات مكتوبة تدعو لعدم الترحيب بولي العهد السعودي ومحاكمته على جرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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