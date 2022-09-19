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المشهد الدولي

أذربيجان تتهم بيلوسي بتأجيج الصراع بينها وبين أرمينيا وزيادة التوترات في المنطقة

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أذربيجان تتهم بيلوسي بتأجيج الصراع بينها وبين أرمينيا وزيادة التوترات في المنطقة

اتهمت أذربيجان، الأحد، رئيسة مجلس النواب الأمريكي ، نانسي بيلوسي، بتأجيج الصراع بينها وبين أرمينيا وزيادة التوترات في المنطة.

وقالت وزارة خارجية أذربيجان،إن تصريحات بيلوسي، التي أعتبرت فيها أن أذربيجان تشن هجمات مميتة على أرمينيا، لا أساس لها من الصحة، ولها أهداف سياسية، وتزيد من التوترات في المنطقة.

وأعربت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، عن أسفها لهذه التصريحات، معتبرة أن اتهامات بيلوسي باطلة وغير عادلة، وليست مقبولة أيضا ومدفوعة سياسيا، في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي (للكونغرس) في الولايات المتحدة، ومحاولتها لاستمالة اللوبي الأرميني هناك.

وتابعت الخارجية الأذربيجانية أن حديث بيلوسي خلال زيارتها إلى يريفان، “يمثل ضربة خطيرة للجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين الجانبين”، محذرة من أن تلك التصريحات “لا تساهم في تعزيز السلام الهش في المنطقة، بل تزيد من التوترات بين البلدين”.

وقالت بيلوسي، في وقت سابق اليوم، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأرمينية يريفان: “بالنيابة عن الكونغرس، أدين الهجمات المميتة التي تشنها أذربيجان على أرمينيا”، مضيفة أن الولايات المتحدة طالما صرحت بأنه “لا يوجد حل عسكري للصراع، وأن واشنطن تراقب الأوضاع عن كثب، وأن أمن وسيادة الأراضي الأرمينية مهم لنا”.

 

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