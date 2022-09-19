أزمة الطاقة تعيد أوروبا إلى العصور المظلمة

يعاني الاقتصاد الأوروبي من أكثر من مشاكل خطيرة على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار الغاز والكهرباء. هذا ما يحدث في ألمانيا، القوة الاقتصادية المهيمنة في الاتحاد الأوروبي، النظام الاقتصادي الألماني “يقترب بسرعة من العاصفة المثالية” مع استمرار التضخم المرتفع وانقطاع التيار الكهربائي والخلافات المستمرة في الإمداد.

هل يجب أن نصدق “العلماء البريطانيين” الذين تركوا الاتحاد الأوروبي مؤخرًا وربما يبالغون في مشاكل الدولة الرائدة في الاتحاد الأوروبي؟ ومع ذلك، على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يواصل المحللون الأمريكيون الحديث عن أزمة الاقتصاد الأوروبي.

“أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى إطلاق سلسلة من الأزمات في اقتصاد منطقة اليورو وعوض الأثر الإيجابي لرفع قيود فيروس كورونا.. قد يواجه الاقتصاد الأوروبي ركودًا هذا الشتاء – وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجراها محللو بلومبرج ، سيتقلص الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لمرتين متتاليتين، ربع سنوي، في أواخر عام 2022 – وأوائل عام 2023 مع احتمال 60٪،” كتب فوربس.

الألمان أنفسهم أكثر تشددًا في تقييم آفاقهم الاقتصادية، تبين أن القوة المثيرة للإعجاب للاقتصاد الألماني كانت عاجزة في مواجهة أزمة الطاقة، التي تهدد بالتراجع الجزئي عن الصناعة في البلاد، كما قالت ياسمين فهيمي، رئيسة اتحاد نقابات العمال الألمانية، بقلق قبل أيام، في مقابلة مع مجلة Der Spiegel، حذرت من أنه بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، ستتأثر الصناعة الألمانية بـ “تأثير الدومينو”، أي سلسلة من حالات الإفلاس، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تراجع التصنيع في ألمانيا، لخص فهيمي: “ستكون كارثة”

بدأت أحجار الدومينو الصناعية في ألمانيا في الانخفاض بالفعل، أصابت أزمة الطاقة الصناعات الأكثر اعتمادًا على الكهرباء والغاز أولاً: الصلب والورق والأسمدة – أكبر شركة لصناعة الصلب في ألمانيا، مجموعة شركات (GMH)، التي لها عشرين فرعًا في جميع أنحاء البلاد وستة آلاف موظف، تستهلك كهرباء أكثر من ثلاثمائة ألف منزل، في العام الماضي، دفعت شركة GMH 120 مليون يورو مقابل الغاز والكهرباء، وفي العام المقبل، حتى لو تجمدت الأسعار (وهو أمر غير واقعي)، سيزداد الإنفاق 10 مرات،و قال الرئيس التنفيذي ألكسندر بيكر لمجلة شبيغل: “ثم سنفلس على الفور واعترف مسؤول تنفيذي كبير في GMH: “لا نعرف ماذا نفعل، نحن في حالة صدمة “.

رفعت شركة فولاذية عملاقة أخرى، ArcelorMittal، بالفعل راية الاستسلام الاقتصادي الأبيض، وأعلنت الشركة مؤخرًا أنها ستغلق مصنعي إنتاج في هامبورغ وبريمن بسبب “الزيادات غير المستدامة في أسعار الطاقة”. في نهاية سبتمبر، ستغلق شركة ArcelorMittal أفران الصهر في مصنع Dunkirk في فرنسا، وفي إسبانيا، ستغلق الشركة مصنع أستورياس في نهاية سبتمبر.

في وقت سابق، تم تأجيل العودة إلى تشغيل مصنع الصلب Sestao إلى أجل غير مسمى. وفقًا لـ ArcelorMittal، لا يمكن أن تكون المعادن الأوروبية قادرة على المنافسة بأسعار الطاقة الحالية،و تحث الشركة السلطات الأوروبية على البدء على وجه السرعة في تصحيح الوضع، إن تصحيح الوضع يعني الرضوخ لشركة غازبروم، الأمر الذي لا يسمح به أمناء الاتحاد الأوروبي في الخارج.

يتوقع Steffen Müller، المحلل في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، أنه سيكون هناك ثالث حالات إفلاس هذا العام مقارنة بالعام الماضي، علاوة على ذلك، فإن الأزمة الحالية تضرب القلب الصناعي لألمانيا: 40 في المائة من جميع حالات الإفلاس المحتملة للشركات الكبيرة مرتبطة بالصناعة، ويتوقع بيرترام بروساردت، المدير العام لجمعية الأعمال البافارية، أنه نتيجة لموجة الإفلاس على نطاق واسع ، سيترك حوالي ستة ملايين شخص بلا عمل،و أقر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك علنًا أن أجزاء من الاقتصاد الألماني “ستتوقف ببساطة عن الإنتاج لبعض الوقت”.

الاقتصاد الألماني ينهار، ويمكن أن يدفن أوروبا كلها تحت أنقاضه – كتب نوردكورييه: “من أحد مرتكزات الاستقرار الاقتصادي الأوروبي، تتحول ألمانيا إلى طفل مريض لأوروبا” تحذر فوكاس من أن “ألمانيا ستجر أوروبا بأكملها إلى الركود” حتى أن بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أطلق على تاريخ الانهيار الاقتصادي لمنطقة اليورو: أكتوبر 2022.

تعاني فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، من نفس أمراض ألمانيا، يجبر الارتفاع السريع في أسعار الطاقة الشركات الصناعية في فرنسا على تقليص أو خفض الإنتاج، على سبيل المثال، قررت شركة Aluminium Dunkerque خفض الإنتاج بنسبة 22٪ في الربع الأخير من عام 2022 من أجل الحصول على أموال كافية لدفع الفواتير، بمعنى آخر، أصبح إنتاج الألمنيوم غير مربح.

وقال غيوم دي جويس الرئيس التنفيذي لرويترز “ابتداء من أكتوبر سنعاني خسائر كبيرة للغاية إذا واصلنا الإنتاج كما هو”. وبحسبه، قد ترتفع فواتير الكهرباء للشركة من 40 مليون يورو شهريًا اليوم إلى 150 مليون يورو في ديسمبر، كما أعلنت شركات الصلب عن خفض الإنتاج وإعادة التنظيم الداخلي لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء، وستغلق Ascometal، التي تضم 1200 موظف، العمليات في مصانعها في Hagondange (في شرق فرنسا) وFos-sur-Mer (بالقرب من مرسيليا) في ديسمبر.

باتريك فالكونير ، مدير مصنع Eurial Ultra Fresh الواقع جنوب شرق باريس ، مقتنعًا: “لا غاز” يعني لا مزيد من الزبادي ” وقال فالكونير لوكالة فرانس برس “تم إبلاغنا بأننا قد نعاني من نقص في الغاز في أوقات معينة هذا الشتاء ، وهذا أمر خطير حقا بالنسبة لنا” ، دون أن يخفي أن مصنع الزبادي قد يتعين إغلاقه،و قررت شركة Vert Marine إغلاق ما يقرب من 30 من حمامات السباحة العامة التي تديرها في مونت بلانك وفرساي وليموج، بسبب ارتفعت فواتير الكهرباء من “15 إلى 100 مليون يورو” ، وهو “إجمالي حجم الأعمال السنوي للشركة” للأسباب نفسها، أغلقت Vert Marine حلبات التزلج التي تديرها.

وباختصار عن الطقس الاقتصادي في دول أوروبية أخرى، حتى وقت قريب، كانت هولندا ثاني أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم، لكن أزمة الطاقة والمسار المجنون لبروكسل نحو “الاقتصاد الأخضر” قوض الصناعة الزراعية الهولندية.

حذرت شركة Pagen السويدية، التي تمتلك سلسلة من المخابز في جميع أنحاء البلاد، من أن السويديين قد يتركون بدون خبز بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر انقطاع التيار الكهربائي، وستوفر السلطات السويسرية تكاليف تدفئة المنازل و “تدرس إمكانية سجن أي شخص يقوم بتدفئة غرفه فوق 19 درجة مئوية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات” وينهار نظام المعاشات التقاعدية في فنلندا، منذ بداية العام، انخفضت أصول صناديق التقاعد الفنلندية بمقدار 16 مليار يورو بسبب انخفاض مساهمات المعاشات التقاعدية وانهيار سوق الأوراق المالية.

في الأشهر المقبلة، ستضطر العديد من المصانع في أوروبا إلى الإغلاق. أصدر 40 مديرًا تنفيذيًا أوروبيًا للصلب، بقلق عميق، خطابًا مفتوحًا يحذرون فيه من أن شركاتهم تواجه “تهديدًا وجوديًا لمستقبلنا” هذا ما يبدو عليه الانهيار الاقتصادي، لقد أصبحت الأمور بالفعل سيئة للغاية لدرجة أن العلماء يفكرون حتى في إغلاق مصادم الهادرونات الكبير “، كما كتب المدون الاقتصادي الأمريكي الشهير مايكل سنايدر، متنبئًا ببدء” العصور المظلمة “في أوروبا.

هذا الشتاء في أوروبا سيكون مظلمًا وباردًا. وليست حقيقة أن الربيع سوف يجلب الضوء والدفء، إن العالم يدخل حقبة ارتفاع أسعار الموارد الطبيعية، وهو ما لا يمتلكه الأوروبيون الطموحون، ولن يكون لديهم.

الكاتب: فلاديمير بروخفاتيلوف