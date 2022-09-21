رونالدو يتفوق على ميسي ولاعبي العالم بلقب جديد قبل مونديال قطر

تم على موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” اختيار كريستيانو رونالدو كأقوى لاعب كرة قدم ، والذي سيظهر في مسابقة كأس العالم لهذا العام والمقررة في قطر.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن اختيار رونالدو كأقوى لاعب كرة قدم على “إنستغرام” قبل مونديال قطر، يعود لامتلاك النجم البرتغالي 481 مليون متابع على منصة التواصل الاجتماعي، أكثر من أي لاعب آخر من المقرر أن يشارك في كأس العالم هذا العام.

وتم إجراء التحليل بواسطة شركة الإحصاء Nielsen Sports، التي قيمت إجمالي عدد المتابعين للاعبين، ونمو المتابعين في العام الماضي، ومعدل المشاركة على الحساب ومتوسط ​​قيمة العلامة التجارية لكل منشور على “إنستغرام”.

وارتفع عدد متابعي رونالدو بنسبة 47% تقريبا خلال العام الماضي، ولديه معدل مشاركة بنسبة 2.25% في المنشورات، وتقدر قيمة كل منشور بـ3.1 مليون جنيه إسترليني.

وتفوق النجم البرتغالي على منافسه طويل الأمد، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لديه 360 مليون متابع، وتبلغ قيمة منشوره الفردي 2.3 مليون جنيه إسترليني.

فيما احتل البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، المرتبة الثالثة بـ178 مليون متابع، ويأتي زميله الفرنسي كيليان مبابي في المركز الرابع بـ72 مليون و500 ألف متابع، حيث تبلغ قيمة منشوراتهما الفردية ما يزيد قليلا عن مليون جنيه إسترليني.

كما تم اختيار نجم خط الوسط في المنتخب الإسباني وبرشلونة خافي، كأفضل لاعب مذهل من المقرر أن يظهر في كأس العالم، ويبلغ من العمر 18 عاما ويتابعه 6.2 مليون متابع على “إنستغرام”، بزيادة 5165 ٪ عن العام الماضي.

فيما جاء حساب بطل العالم، المنتخب الفرنسي، والذي لديه 11.7 مليون متابع، الفريق الأكثر شعبية، ويضم المنتخب كلا من مبابي وكريم بنزيما وكانتي وبوغبا المتواجدين في قائمة أفضل 10 لاعبين، والأكثر متابعة على “إنستغرام”.