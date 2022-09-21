فوضى الجنوب.. أعمال شغب وفوضى في سجن عتق المركزي

اندلعت أعمالُ شغب وفوضى عارمة ونشوب حرائق، أمس، داخلَ السجن المركزي في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة المحتلّة، تنديداً بانتهاكات مرتزِقة تحالف العدوان.

وأوضحت مصادرُ محليةٌ أن نزلاءَ السجن المركزي في مدينة عتق نفّذوا احتجاجاتٍ كبيرةً صاحبها أعمال شغب وفوضى؛ وذلك بسَببِ الانتهاكات الإنسانية والإجراءات القمعية واستخدام القوة بحقهم من قبل ميليشيا ما يسمى العمالقة ودفاع شبوة التابعتين للاحتلال الإماراتي.

وأكّـدت المصادر أن السجناء قاموا بتكسير الأبواب والنوافذ بغرض الهروب من السجن، نتيجة سوء المعاملة التي يتلقونها في الداخل والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرضون لها من قبل مرتزِقة أبو ظبي منذ سيطرتهم على مدينة عتق قبل شهر.