المشهد اليمني الأول

اتجهت بحرية كيان العدو الإسرائيلي إلى إنشاء مدرج عسكري مستقل في جزيرة سقطرى اليمنية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية بحسب “وكالة الصحافة اليمنية ” أن عدد من خبراء المسح الجيولوجي وصولوا إلى مطار حديبو على متن رحلة إماراتية بغرض الدراسة لإنشاء مدرج عسكري للبحرية الإسرائيلية في الجزيرة.

وأكدت المصادر أن التوجه الإسرائيلي الإماراتي لإنشاء مطار عسكري في سقطرى يأتي ضمن ترتيبات عسكرية مشتركة بالمحيط الهندي وبحر العرب، ضمن مشروع السيطرة الإسرائيلية على طرق الملاحة البحرية من المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وصولا إلى خليج العقبة.

ولفتت المصادر إلى أن المدرج العسكري سيضمن وصول الضباط والخبراء الإسرائيليين بصفة مستقلة بعيدا عن المطار المدني، واستخدامه للتدريبات القتالية البحرية والجوية.

يأتي ذلك بعد وصول 12 مهندس وخبير من جنسيات أجنبية مختلفة بينهم صهاينة، عن طريق مؤسسة خليفة إلى مطار حديبو، مطلع ديسمبر المنصرم.

وانشأت بحرية الاحتلال الإسرائيلي قاعدة عسكرية ونشر مراكز لأنظمة المراقبة والرادارات الحديثة المرتبطة بالغواصات التجسسية الصغيرة في جزيرة سقطرى عقب إعلان الإمارات التطبيع مع تل أبيب منتصف أغسطس 2020م.