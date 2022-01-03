المشهد اليمني الأول

في كلمات لهن أمام حشد من العراقيين قرب مطار بغداد الدولي الذي جرى فيه اغتيال والداهن القادة قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهنـدس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق.

أكدن على الإنتقام لكل قطرة دم أريقت في العراق واليمن وسورية، متوعدتان بمحاسبة أمريكا على جريمتها.

وقالت الدكتورة منار جمال ابنة الشهيد القائد أبو مهدي المهنـدس إن المقاومة سوف تنتقم من الحكام السعوديين وسيحاسبون الولايات المتحدة بسبب جرائمهم بحق شعوب المنطقة.

وأكدت بالقول: “سننتقم لك ولأخيك ولرفاقك الاخيار، وسننتقم لكل قطرة دم أريقت في العراق واليمن وسورية”.

وأضافت “سنستعيد ارضا عراقية استولت عليها السفارة الأمريكية، وسننتقم من الحكام السعوديين وسنحاسب الامريكان، والله لن نسكت من الآن فصاعداً”.

إبنة سليماني: “لن ننسى هذه الدماء”

من جانبها أكدت السيدة زينب ابنة الشهيد القائد سليماني، أنه “لن يمر وقت طويل على دموع الفراق حتى تتحول إلى دموع النصر بتحرير العراق ودول المنطقة من رجس المعتدين”.

ووجهت زينب سليماني تحذيرات لقوات الاحتلال الأمريكي في العراق، وقالت “نقول لأمريكا من هذا المكان بأننا لن ننسى هذه الدماء”.

وأضافت بالقول “كان الشهيد سليماني يحب العراق والعراقيين من صميم قلبه، كما أن الشهيد القائد أبو مهدي المهنـدس كرس حياته لخدمة العراقيين”.