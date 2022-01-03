المشهد اليمني الأول

ضبطت القوات المسلحة اليمنية اليوم الإثنين، سفينة شحن عسكرية إماراتية في المياه اليمنية.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع ان القوات المسلحة اليمنية بعون من الله وتوفيقه ضبطت سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص.

وأشار العميد سريع الى ان السفينة تمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني وسيتم توضيح التفاصيل الكاملة في مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة.

وحذرت القوات المسلحة تحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية والتي يتواجد بداخلها طاقم السفينة من جنسيات مختلفة.