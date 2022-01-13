المشهد اليمني الأول

تًمعن قوات ما يسمى بـ”الشـرعية” في سلب الشعب اليمني كل ممتلكاته. فإضافة للسياسات حكومة الرئيس المنتهية ولايته الفار عبد ربه منصور هادي الاقتصادية والتي عمّقت الأزمة وأوصلت البلاد إلى انهيار غير مسبوق، تسلب قوات هادي بيوت اليمنيين وأراضيهم بطريقة غير قانونية وتضع ايديها على المصدر الأخير الذي يعيلهم لتجاوز هذه المرحلة والتي ستنتهي بتحرير الجيش واللجان الشعبية لكل الأراضي اليمنية.

صحيفة ميديل إيست آي نقلت في مقال لها شهادات من أبناء مديريات تعز يكشفون فيها استيلاء قوات هادي على بيوتهم ومصادرة أراضيهم. حيث يقول أحد أبناء المحافظة “إذا كانت سلطات الشـرعية هي العدو، فمن سيساعدني إذن؟ لا أحد يجرؤ بالطبع على تقديم شكوى ضد السلطات، ومن فعلوا ذلك إما قُتلوا أو خسروا أموالهم لدى الوسطاء دون أي نتيجة”.

النص المترجم:

كانت الساعة نحو الـ11 والنصف صباحًا عندما وصلت قوات الأمن التابعة لـ الشـرعية في مركباتها العسكرية مع بعض العمال وبدأوا في تدمير السياج المحيط بملكية أمين في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز.

اشترى أمين – الذي يعيش في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون – تلك الأرض عام 1987، وبسبب غيابه أخبروه أن السلطات في تعز قررت مصادرة الأرض، كانت تعز مركزًا لحرب طويلة بين الحوثيين والحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة وحلفاؤها منذ عام 2015 وحتى 2018، حتى تمكنت القوات الموالية للحكومة من طرد المتمردين من المدينة، ومنذ ذلك الحين أصبح الطريق مسدودًا.

بعد المصادرة في 2 يناير/كانون الثاني، أرسل أمين محاميه للتحدث مع قوات الأمن في تعز، فوجد أن أرضه صادرها المكتب المحلي لوزارة الأوقاف والإرشاد التابعة للحكومة اليمنية تلك المسؤولة عن أملاك الحكومة، لأنه لم يعد يعيش في تعز.

يقول أمين: “لا أستطيع مواجهة سلطات الشـرعية، كنت أسمع أن عصابات مسلحة تنهب الأراضي، لكن هذه أول مرة أسمع فيها أن السلطات تصادر الأراضي التي يملكها المدنيون بسبب غيابهم عن تعز”.

يمتلك أمين وثائق قانونية تثبت ملكيته للأرض، لكن بحسب قوله، فالوثائق لن تساعده في استرجاع أرضه، يقول: “العصابات المسلحة مجرد عمال تابعين للمسؤولين والقادة العسكريين في تعز، وهؤلاء البلطجية لا يمكنهم القيام بشيء دون ضوء أخضر من السلطات”.

“سلطات الشـرعية وحدها فقط تستطيع مصادرة أراضي الناس وتقسيمها بين القادة السياسيين والعسكريين”.

يعد أمين واحدًا من آلاف الأشخاص الذين صادرت السلطات ممتلكاتهم في تعز، وهي ممارسة بدأت في مدينة تعز عام 2016 وتوسعت إلى المناطق الأخرى في المحافظة عام 2021 خاصة في مديرية الشمايتين، لكن بينما لا يزال أمين يملك منزلًا وأراضي أخرى في تعز، هناك آخرون فقدوا كل ما يملكون في تلك المحافظة جنوب غرب البلاد.

مصادرة المنازل

في 2020 قال الكاتب اليمني الشهير جمال الشري إن القيادة العسكرية في تعز رفضت إعادة أملاكه بحجة أنها تقع قرب منطقة صراع، وهو ما اعترض عليه الكاتب قائلًا إنه لا توجد أي خطوط مواجهة قريبة، وقال الشري إنه تلقى تهديدات من قادة عسكريين بسبب مطالبته بإعادة منزله.

في نفس هذا العام، عاد محمد مهدي من السعودية إلى تعز حيث كان يعيش سابقًا، ليطالب بإعادة منزله الذي استولى عليه الجيش، حارب مهدي 6 أشهر من أجل حقوقه قبل أن يُقتل بجوار منزله في أغسطس/آب الماضي، تسبب مقتله في غضب واسع بتعز واتهم الناس بعض أفراد “لواء المشاة 17” بقتله، لكن الجيش أنكر تورطه.

البيع للبلطجية

يقول محمد أحمد -مغترب يمني في السعودية عمره 58 عامًا – والذي يمتلك أرضًا في مديرية الشمايتين اشتراها منذ 30 عام بتعز: “كل شيء ممكن في تعز، فالمحافظة يديرها البلطجية والمجرمون، أما المحافظ فهو خارج اليمن ولا يدرى ما يحدث هنا، قبل 6 أشهر صادر مكتب الأوقاف بعض الأراضي التي يملكها أقاربي وعندما كادوا يصادرون أرضي، قررت بيعها للبلطجية بثمن بخس، لأن سلطات الشـرعية لا يمكنها مواجهة البلطجية”.

لم يكن أمام أحمد خيار آخر إلا بيع أرضه للبلطجية، لأنهم بحسب قوله ليسوا فقط جزءًا من الحكومة، بل إنهم من يديرون المحافظة بالفعل.