المشهد اليمني الأول

أعلن قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني اختبار أول محرك دفع ومحرك أصلي يعمل بالوقود الصلب في إيـــران بنجاح لأول مرة.

وفي كلمة له مساء اليوم الخميس خلال الدورة الثانية عشرة لمجمع المدرسين والعلماء بالحوزات العلمية من مدينة قم المقدسة قال العميد أميرعلي حاجي زاده إن الأسبوع الماضي شهد وبنجاح اختبار أول محرك دفع ومحرك أصلي إيراني للأقمار الاصطناعية يعمل بالوقود الصلب.

وأوضح أن الأقمار الاصطناعية الإيرانية الجديدة مصنوعة من أجسام غير معدنية ومركبة، ودوافعها غير متحركة، مما يزيد من طاقة الصواريخ كما يوفر التكاليف.

وأشار أن هذه التكنولوجيا موجودة فقط في 4 دول في العالم، مشددا على مواصلة إيـــران إنتاج الطاقة في جميع المجالات المتعلقة بالفضاء، وقال: قد أحرزت إيـــران الكثير من التقدم في مجال الفضاء والأقمار الاصطناعية بحيث لن يتم القضاء عليها من خلال الاغتيالات والتهديدات والعقوبات.