المشهد اليمني الأول

الأن.. طيران العدوان يعاود أستهداف هذه المنطقة “الحساسة” في العاصمة صنعاء ومناطق متفرقة بالمحافظة “صور جديدة للحظة ومكان الإستهداف”

عاود طـيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 18 يناير 2022م بشن عدد من الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد مواطنون عن معاودة طيران العـدوان بإستهداف منطقة عطان غرب العاصمة بثلاث غارات وغارة على منطقة جربان بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

وكان طيران العدوان قد شن في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، 5 غارات على مطار صنعاء الدولي ومحيطه في العاصمة صنعاء.