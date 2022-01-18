المشهد اليمني الأول

عاجل الآن.. طيران تحالف العدوان يشن غارات عنيفة على “هذه الأماكن” بالعاصمة صنعاء

عاجل الآن.. طيران تحالف العدوان يشن غارات عنيفة على “هذه الأماكن” بالعاصمة صنعاء

شن طـيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 18 يناير 2022م عدد من الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، عن قيام طيران العدوان السعودي الأمريكي قبل قليل بشن غارات جوية استهدفت أحياء سكنية شمالي وجنوب غرب العاصمة صنعاء وبإتجاه عطان، مع تحليق مستمر لطيران العدوان.

وكان طيران العدوان قد شن في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، 5 غارات على مطار صنعاء الدولي ومحيطه في العاصمة صنعاء.

ويواصل العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا أضرارا مادية في الممتلكات ومستمرا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة.