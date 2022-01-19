المشهد اليمني الأول

أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، اليوم الأربعاء، أن إصرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني يزيد الصراع حدة وخطورة، مشددا على أن الشعب اليمني يدعم عمليات قواته المسلحة غير آبه بعالم لم يرف له جفن على معاناته.

وقال عبدالسلام في تغريدة على تويتر إن “إصرار تحالف العدوان على ارتكاب المجازر الوحشية وتعامي العالم عنها لا ينهي الصراع بل يزيده حدة وسخونة وخطورة.

وأكد حق اليمن في الرد على جرائم العدوان قائلا “شعبٌ يواجه عدوانا وحصارا لسنوات يملك كامل الحق لأن ينتقم لضحاياه بكل وسيلة مشروعة”، مشددا على أن “شعبنا اليمني مستمر في دعم عمليات قواته المسلحة غير آبه بعالم لم يرف له جفن على معاناته”.