عاجل الأن: غارات جديدة لطيران العدوان تستهدف قبل لحظات هذه الأماكن بالعاصمة صنعاء (تحديث مستمر)

عاجل الأن: غارات جديدة لطيران العدوان تستهدف قبل لحظات هذه الأماكن بالعاصمة صنعاء (تحديث مستمر)

ش طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، قبل قليل، عدد من الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء، وسط تحليق مستمر ومكثف في سماء العاصمة وضواحيها حتى اللحظة.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران العدوان استهدف بغارة على منطقة الصباحة في مديرية بني مطر وغارتان على شارع المطار في مديرية الثورة المكتظة بالسكان وسط تحليق مستمر ومكثف في سماء العاصمة وضواحيها حتى اللحظة.