المشهد اليمني الأول

“خاص”

رصاص عفاش وتكبير الاخوان

في ذكرىٰ ثورة 11 فبراير 2011م لا احد يتذكر شهداء وجرحى الثورة من الشباب المُستقل والحالم بمسقبل افضل فكان الاسوأ بسرق الثورات وقتلة الثوار المجرمين الذين تجمعهم وتفرقهم الصهيونية العالمية تبعاً للقاعدة اليهودية الانجليزية “فرق تسود او فرق تسد “وانقسم جناحي السلطة الحاكم من خمسين عاماً الى فريقين فريق اغتصب ساحات الثوار بالمال والاعلام وعسكر جنرال التكفير علي محسن ومليشيات حزب اخوان الاصلاح الوهابي التكفيري وفريق يقتل الثوار بعسكر وأمن علي عبدالله صالح عفاش والثوار الشباب المستقل وبصدور عارية يتلقون رصاص عفاش القاتل وجماعة الاخوان بالتمترس والتخندق في خيم ساحات الاعتصام ويهتفون بهتاف التكبير والسعودي وكيل الصهاينة والامريكان بالمبادرة الخليجية

وليجمع جناحي السلطة من جديد بالحكم بحكومة المناصفة للعبور الى مرحلة تقسيم اليمن بدستور هادي والفنادق الغير توافقي والثوار الحالمين بمستقبل افضل للاقصاء والتهميش وخليك بالبيت بعد توزيع دمهم الثائر على احزاب السلطة والمعارضة والبيوت التجارية العائلية المواليه للخارج ولم يعد احد يتحدث عن احوال الثوار المستقلين واسرالشهداء حيث امسوا في غياهيب النسيان وتربع سرق الثورةوقتلة الثورا على كراسي السلطة وبالوصاية السعودية والبند السابع

وهاهم اليوم باحاديث الثورة من احضان اعداء الثورات والاوطان والعروبة من عواصم الاستعمار والعدوان وخيانة التطبيع من لندن وواشنطن واسطنبول بني عثمان والرياض والدوحة وابوظبي والقاهرة وعمّان الاردن والخرطوم والمنامة والمغرب وبنفس الوقت قتلةالثوار عفافيش الخيانة بحديث الضد وقولهم بنكبة 11 فبراير وجناحي السلطة الحاكم سرق الثورة وقتلة الثوار هم اليوم ادوات رخيصة للمشروع الصهيوني يقتلون ويحاصرون اليمن ارضاً وانسانا بعدوان مارس 2015م وكما اسلفنا سابقاً كأدوات صماء بكماء للاعداء يجمعهم ويفرقهم العدو السعودي الامريكي الانجليزي الاماراتي تبعا لقاعدة “فرق تسد”.

السرق والقتلة بالحاضر والماضي

ألمْ تقم الثورة على جناحي السلطة ؟ المؤتمر واخوان التكفير حزب الاصلاح!? واليوم مالي ارى مدرعات وطيران العدوان بأراده متوحشه لاعادتهم للحكم من جديدوبكيانات استعمارية ممزقة لليمن بكيانات استعمارية مُطبعه مع العدو الصهيوني وبالوصاية الاماراتية بالجنوب والمخا وباب المندب والخوخة والوازعية وجزر ميئون وسقطرى بكيانات استعمارية بالشمال والوسط وبالوصاية السعودية بالقرن الواحد والعشرين الميلادي ومن فوق الطاولة تماماً كما كان بالماضي من تحت الطاولة بالقرن العشرين وبواحدية المنطقة والمصلحة (حسب وصف الفقيد عبدالله البردوني في كتابه الثورة والثقافة باليمن)

اضافة الى خطاب التكفير الوهابي الاخواني وبالوصاية السعودية من زمن اتفاقية جدة اغسطس 1965م بالسعودي والمصري وقولهم بالدولة الاسلامية بالطرف الثالث مشايخ الوصاية السعودية بدلا عن النظام الجمهوري والنظام الملكي حيث تم سرقة ثورة 26سبتمبر المعادية للرجعية السعودية والاستعماروالصهيونية والامريكان واقصاء وتهميش وقتل ثوار 26سبتمبر بتهم التطرف الثوري والتطرف الجمهوري والحزبية حرام مع نكهه المناطقية العنصرية البغيضه فتم تصفية الثوا بعد اتفاقية اغسطس 65م و احداث اغسطس 68م واحداث عام 1969م

وكانت اتفاقية عام 1970م واليمن الشمالي رسمياً تحت الوصاية السعودية التي اهتزت في عهد الحمدي ثم عادت مجددا بعد اغتيال الحمدي اكتوبر 1977م بالضابط السعودي والقتلة عفاش والغشمي ثم قتل مشايخ تعز الروضة تعز في عام 1978م مشايخ انصار الحمدي ضد مشايخ مؤتمر خمر الوصاية السعودية ثم اغتيال الوحدة اليمنية يوليو1994م بالقتلة انفسهم مشايخ الوصاية السعودية والضباط القتلة شمالا وجنوبا من سفاحي 13يناير 86م هادي وزمرته ومعهم تنظيم القاعدة الارهابي وبالوصي السعودي وكيل امريكا واليهود

وكانت ثورة الشباب والقتلة والسرق هم انفسهم وامتدادهم اليوم الابناء بعد الاباء وبالوراثة صفات واحزاب وافراد ويراد اليوم سرقة ثورة 21 سبتمبر 2014م وقتل الثوار بالعدوان ويراد تمزيق نهب النفط والغاز وتطبيع مُعلن حسب اوامر الصهيوني هنري كيسنجر ويراد حلف عسكري امني اعلامي سياسي وبهرطقة الدين الابراهيمي الموحد للقضاء على الاسلام والامة الاسلاميةولمصلحة السلالة العنصرية طائفة اليهود من بني اسرائيل المفسدين بالارض وبالادوات العميله والخائنه من سلالات ملوك وامراء الفساد بني سعود وعيال زايد وموزة قطر من سلالة جناحي سلطة الجمهورية الوراثية عفاش واخوان سلالةالسلطنة العثمانية في سالف الزمان وحاضر المكان تركيا اردوغان .

ثوار القرن الواحد والعشرين مختلف

سرق الثورات وقتلة الثوار ولصوص الثروات بالداخل والاقليم وعالم امريكا واسرئيل لا ولن تتمكن من تمرير المشروع الصهيوني بالقرن الواحد والعشرين الميلادي كما حدث وكان بالقرن العشرين الميلادي ويراد سرقة ثورة 21سبتمبر 2014م بعد قتل ثوار 21 سبتمبر بالخطاب التكفيري بخطاب الاقصاء والتهميش ويراد تنصيب حكام عملاء وخونة وقتلة ولصوص بالجنوب وسقطرى وباب المندب والمخا والوازعية والخوخة بالولاء للوصاية الاماراتية المتصهينه كحكام لليمن بالشمال والوسط والشرق بالولاء للوصاية السعودية وماكان بالقرن العشرين لا ولن يكون بالقرن الواحد والعشرين والسبب بسيط جدا ففي الميدان هناك قوماً مؤمنيين بجهاد المتاجره مع خالق السموات والارض .

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ

“یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ” ( سورة محمد الاية ٧).

وَمَنۡ أَصۡدَقُ مِنَ للَّهِ حَدِیثࣰا.

عاشت كل الثورات اليمنية ضد الرجعية السعودية والاستعمارالغربي وامريكا الامبريالية والصهيونية اليهودية وانظمة خيانة التطبيع ومن دار في فلكهم بالحاضر والماضي ومعاً.

.النصر للثوار المجاهدين المؤمنيين في جبهات العز والكرامة والشفاء للجرحى والحرية للاسرى ..والحمد لله رب العالمين على نعمة المسيرة القرآنية المباركة فالعدو هو تحالف اليهود والنصارى ومن يتولهم في كل زمان ومكان بالماضي والحاضر والمستقبل حتى تقوم الساعة والعاقبة للمتقين .

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

11فبراير 2022م