المشهد اليمني الأول

عقدت المحكمة العسكرية المركزية اليوم جلستها الأولى للنظر في القضية رقم (٣١) لسنة 1443هـ بواقعة تدمير مقدرات الدولة اليمنية من الصواريخ وبطاريات الدفاع الجوي والمتهمين فيها عمار محمد عبدالله صالح الأحمر – وكيل جهاز الأمن القومي سابقا وآخرون من الجنسية الأمريكية وبإشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة في حينها علي عبدالله صالح عفاش تمهيدا وتوطئة للعدوان المخطط والذي شنه العدوان حاليا على اليمن.

وقررت المحكمة النشر عن المتهمين وحجز ممتلكاتهم أينما وجدت والتأجيل إلى الجلسة القادمة بتاريخ 13 مارس٢٠٢٢م.

والمتهمين الذين تجري محاكمتهم :-

1- العميد- عمار محمد عبدالله صالح الأحمر وكيل جهاز الأمن القومي سابقا – فار من وجه العدالة.

2- لينكون بلومفيلد – مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون العسكرية – فار من وجه العدالة.

3- إدموند جميس هول – السفير الأمريكي الأسبق لليمن خلال ٢٠٠١- ٢٠٠٤م – فار من وجه العدالة.

4- دينيس هادريك – رئيس مكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية – فار من وجه العدالة.

5- جنرال- روبرت رومن – الملحق العسكرية بالسفارة الأمريكية بصنعاء سابقاً – فار من وجه العدالة.

6- هيزم فرانك مساعد الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية بصنعاء – فار من وجه العدالة.

7- سانتو بوليتزي – ضابط الارتباط بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية – فار من وجه العدالة.

8- نيلز تالبوت – الخبير الفني بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية – فار من وجه العدالة.

9- مايك وبلش – خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية – فار من وجه العدالة.

10- كال كيجو – خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية – فار من وجه العدالة.

11- راى زهاروفش – خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية – فار من وجه العدالة.

12- ستيفاني يكر – موظفة في السفارة الأمريكية بوزارة الخارجية الأمريكية – فار من وجه العدالة.

13- هنيا سلوبر – موظفة في السفارة الأمريكية بوزارة الخارجية الأمريكية – فار من وجه العدالة.

تمكن المجاهدين بفضل الله من السيطرة على مساحات واسعة في جبهة الاجاشر في عملية عسكرية واسعة

1 – المساحة المحررة ١٦٣ كليو متر مربع

2- المواقع المحررة سلسلة تباب الربعة و معسكر طيبة الاسم الاستراتيجي وسلسلة تباب القذاميل و تباب القهرة والحوار والرملية السوداء وسلسلة جبال الأمهور

وقد اغتنم المجاهدين عدد كبير من الاسلحة والمدرعات والاطقم العسكرية وتدمير عدد من الآليات العسكرية ومقتل عدد من المرتزقة

وقد حاول العدو الزحف لاستعادة ما خسرة لكن بفضل الله تم التصدي لزحوفاته

وقد شن العدو عدد كبير من الغارات الجوية لمساندة مرتزقته الفارين دون جدوى