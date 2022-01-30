المشهد اليمني الأول

قتل وأصيب عدد كبير من مرتزقة الإمارات وعناصر “داعش” كما تم تدمير 5 آليات، اليوم الأحد، إثر استهداف تجمع كبير لهم بصاروخ باليستي في محافظة شبوة.

وقال ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب “تمكنت القوة الصاروخية – بفضل الله – من إستهداف تجمع كبير لمرتزقة الإمارات وعناصر داعش في منطقة النقوب بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ بالستي ظهر اليوم الأحد”.

وأكدت القوات المسلحة أن الإصابة كانت الإصابة دقيقة ونتج عنها مصرع وإصابة أعداد كبيرة من مرتزقة الإمارات وعناصر داعش وتدمير وإحراق خمس آليات.

‏وكانت القوة الصاروخية لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية قد استهداف، أمس السبت، تجمع كبير لمرتزقة ودواعش الإمارات في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي”، ما أدى إلى مصرع وإصابة أكثر من 40 مرتزقا بينهم قادة وتدمير عدد من الآليات”.

يذكر أن الإمارات زجت في الأسابيع الأخيرة بمرتزقتها والجماعات التكفيرية التابعة لها لقتال قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة شبوة.

وتكبدت مرتزقة ودواعش الإمارات مئات القتلى والجرحى في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية وضربات باليستية استهدفت تجمعاتهم في المحافظة.