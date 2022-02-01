المشهد اليمني الأول

” خاص”

مجلس الشورى في كيان مملكة بن سعود والشيخ الوهابي وافق في جلسة يوم الاثنين 31يناير2022م على تغيير العلم الوطني للمملكة.

حيث يتضمن التغيير وفق ما يراه مقترح التغيير وعضو المجلس أسعد العتيبي ضرورة أن يتأقلم العلم الجديد مع الواقع الجديد والتغييرات الطارئة في السعودية.

وعقب ذلك انطلقت تحليلات وتوقعات على ان التغيير سيلغي كلمة التوحيد من على العلم وكذلك ستتغير الالوان وربما الشعار ولن نستبق الاحداث حول شكل علم الكيان السعودي القادم ولكل حادث حديث.

والمشرع برر التغيير لكي يتأقلم العلم الجديد مع الواقع الجديد والتغيرات الطارئة في السعودية والواقع الجديد بالداخل والخارج وبكل بساطة يجب ان يواكب المشروع الصهيوني بالقرن ال21 الميلادي في جزئية الترفيه والخمور والدين الابراهيمي الموحد وحقوق المثليين والحضن العبري القائد للقوات المسلحة السعودية وغيرها من التغييرات التي لاتتوافق حتى مع بقاء كلمة التوحيد واللون الاخضر التي تاجر بها جناحي السلطة السياسية السعودية بعائلتي الوهابية وبني سعود في تمزيق الامة الاسلامية والوطن العربي وبانهم يمثلون الاسلام والعروبة والجمهورية والوطنية وهم يمثلون العبرية والعملاء واليهودية وامريكا والزمن زمن كشف الحقائق ولايزال البعض يغطي الشمس بمنخل

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

2 فبراير 2022م.