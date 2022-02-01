المشهد اليمني الأول

قال الباحث الأمريكي بروس ريدل* إن الحوثيين انتصروا وهزموا خصومهم السعوديين الذين تدخلوا ضدهم عام 2015م والولايات المتحدة التي دعمت السعوديين.

واعتبر ريدل انتصار الحوثيين مذهلا لحركة بلا قوة جوية أو بحرية، وتشبه بشكل لافت للنظر قصة نجاح حزب الله في لبنان.

وكتب ريدل تحليلا نشر في موقع معهد بروكنز استعرض فيه ما اعتبره تاريخ نشوء حركة أنصار الله، لافتا إلى أن انطلاق هذه الحركة كان نتيجة غير متوقعة للغزو الأمريكي للعراق.

وأوضح ريدل أن من بين عوامل نجاح الحوثيين أنهم وضعوا أنفسهم كمدافعين قوميين عن بلدهم ضد أعداء أجانب مكروهين.

وقال ريدل: كان للحوثيين اليد العليا بسهولة على السعوديين في بداية تدخلهم في عام 2015 ، وهم الآن على استعداد للاستيلاء على آخر مدينة في الشمال ، مأرب ، التي يسيطر عليها عملاء الرياض اليمنيون.

وأضاف: مأرب هي المرحلة التالية الحاسمة في الحرب. حقق الحوثيون بالفعل مكاسب كبيرة مؤخرًا على الأرض حول مدينة الحديدة الساحلية. يبدو أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لإكمال غزو مأرب.

ولفت ريدل إلى هجمات قوات صنعاء التي باتت روتينية على أهداف في السعودية، والآن على الإمارات.

يجب إنهاء الحرب

ريدل أشار إلى أن إدارة بايدن عملت منذ وصولها إلى البيت الأبيض لم تفعل شيئا يذكر لضمان إنهاء القتال في اليمن، وهي تواصل سياسة أسلافها في دعم وبيع الأسلحة للسعوديين. وفي الوقت نفسه ، فإن الحوثيين ليسوا في عجلة من أمرهم لإنهاء الحرب التي انتصروا فيها بالفعل.

وقال ريدل إن على مجلس الأمن أن يعمل على قرار جديد يدعو إلى وقف فوري وكامل لجميع التدخلات الأجنبية في اليمن، وهو ما يعني إنهاء الحصار السعودي والضربات الجوية داخل اليمن. يجب وقف كل الدعم العسكري لحكومة هادي تمامًا.

أما إذا لم تقبل السعودية بإيقاف الحرب فإن على واشنطن بحسب ريدل ان توقف جميع مبيعات الأسلحة والعقود مع الرياض، وسحب جميع الأفراد العسكريين الأمريكيين من البلاد وكذلك جميع المتعاقدين الأمريكيين ، كما هو الحال في أفغانستان. وسيشمل ذلك فنيون يحتفظون بأسطول القوات الجوية الملكية السعودية المكون من طائرات أمريكية الصنع يعمل على قصف اليمن.

وقال ريدل: سيكون التأثير على الجيش السعودي فوريًا ومدمرًا. لن تكون القوات الجوية الملكية السعودية قادرة على إبقاء الطائرات في الجو ، ناهيك عن آلات القتال التشغيلية. كما سيصاب الجيش السعودي والحرس الوطني بالشلل. ستكون البحرية الأقل تأثراً لأن لديها عددًا أكثر تنوعًا من المصادر لسفنها الحربية ، لكنها أيضًا ستكون في وضع صعب.

ريدل رغم اعترافه بانتصار الحوثيين إلا أنه بدا قلقا من هذا الانتصار نظرا لموقفهم من الولايات المتحدة ، وهو ما يستدعي أن تقوم واشنطن بتحسين صورتها في اليمن.

وقال ريدل:لن يكون التعامل مع الحوثيين سهلاً بعد الحرب. إن موقفهم المناهض للولايات المتحدة متجذر بعمق في أصول الحركة ، وهو إرث من القرار السيئ بغزو العراق في عام 2003. ويتضاعف من خلال سبع سنوات من الدعم لحرب يقودها جار يكرهه معظم اليمنيين وتتسم بضربات جوية. والحصار والمجاعة الجماعية المتعمدة. لكن الضرورة الملحة هي وقف الحصار وتقديم المساعدة للشعب اليمني. يجب أن يكون هذا هو الأولوية بالنسبة لأمريكا.

*سياسي أمريكي ومستشار لاربعة رؤساء أمريكيين منذ جورج بوش الأب وحتى اوباما، ويشغل منصب مستشار لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا في مجلس الامن القومي

ترجمة وتحرير الخبر اليمني