المشهد اليمني الأول

أحيا المنتدى الفكري والسياسي اليمني بدمشق ذكرى جمعة رجب في أمسية ثقافية، بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية وقيادة الجالية وعدد من الطلاب والضيوف.

.وهنأ سفير اليمن في سوريا عبد الله صبري الحضور بهذه المناسبة العظيمة المرتبطة بدخول اليمنيين في دين الله أفواجا. . معتبرا تبادل التهاني والاحتفال بجمعة رجب ونعمة الهداية إلى الإسلام، يعزز من الانتماء الوثيق للهوية الإيمانية ، مشيراً إلى أن اليمن اليوم يستهدف من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي في هويته الدينية والوطنية كونها تمثل حجر عثرة أمام المخططات الصهيوأمريكية والمشاريع التقسيمية التدميرية في اليمن والمنطقة.

من جانبه تناول الدكتور محمد البحيصي رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية في سورية مكانة جمعة رجب لدى أهل اليمن والتي مثلت محطة تحول مهمة بدخولهم إلى الإسلام، وتحدث في كلمته عن دور اليمنيين في نصرة رسول الله وفي الفتوحات ونشر الإسلام في أصقاع المعمورة.

وأضاف البحيصي : رغم الظروف والمراحل الصعبة التي مر ويمر بها اليمن حاولت فيها قوى الاستكبار الاستعمارية حرف وتشويه الهوية الإيمانية اليمنية إلا أنها فشلت وعجزت أمام أحفاد الأوس والخزرج الذين حموا وحملوا الإسلام مشعلاً على مر العصور، مؤكدين هويتهم الإيمانية وتمسكهم بإسلامهم المحمدي القويم.

تخلل الأمسية أناشيد وفقرات دينية حاكت عظمة هذه المناسبة المباركة، وأدارها المدير التنفيذي للمنتدى الدكتور معتز القرشي