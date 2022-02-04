المشهد اليمني الأول

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، اليوم الجمعة، 27 غارة جوية على العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب والجوف وحجة.

مصدر أمني أوضح أن طيران العدوان شن 12 غارة جوية على مديرية حرض في محافظة حجة و7 غارات جوية على مديرتي الوادي والجوبة في محافظة مأرب وغارة جوية على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وفي العاصمة صنعاء افادت مصادر محلية عن شن طيران العدوان ست غارات على منطقة النهدين في مديرية السبعين، وغارة على محيط مطار صنعاء الدولي.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 115 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات في حيس ومقبنة والجبلية وغارتين لطيران تجسسي على حيس.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق، تحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية ومقبنة و 21 خرقا بقصف مدفعي لعدد 60 قذيفة و 77 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.