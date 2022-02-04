المشهد اليمني الأول

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فرونس بارلي، اليوم الجمعة، عزم بلادها تقديم دعم عسكري لضمان أمن مجال الإمارات الجوي بعد تعرضها لضربات يمنية.

وقالت الوزيرة إن “طائرات رافال المتمركزة في القاعدة الفرنسية في أبو ظبي ستكون إلى جانب القوات الإماراتية في مهمات الاستطلاع والرصد والاعتراض”، مؤكدة متانة الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات.

وعادت الامارات الى الميدان اليمني عبر التصعيد في محافظتي شبوة ومارب ودعم قوات مختلطة من القاعدة والسلفيين بالاضافة الى تقديم دعم تسليح ومالي وجوي كثيف .

وهزت الضربات اليمنية استقرار الامارات بشكل كبير دفعها لتوجيه نداءات استغاثة لطلب المساعدة والحماية .

ومؤخرا اشترت الامارات نحو 60 طائرة رافال فرنسية في اكبر صفقة أسلحة بين البلدين ، واعتبرت الصفقة بمثابة هدية امريكية لباريس عقب ازمة الغواصات .