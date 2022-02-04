المشهد اليمني الأول

المؤسسة العامة للتأمينات تعلن بدء صرف معاشات فبراير لهذه الفئة في هذا الموعد

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها ستبدأ الأحد المقبل صرف معاشات المتقاعدين والمتوفين من العاملين في القطاع الخاص، لشهر فبراير 2022م.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن عملية صرف معاشات العجز والتقاعد والوفاة للعاملين في القطاع الخاص، لشهر فبراير 2022، تشمل أمانة العاصمة وباقي المحافظات.

وأشارت إلى استمرار صرف المعاشات ومختلف المنافع التأمينية بصورة شهرية منتظمة دون أي انقطاع، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

وأكدت المؤسسة حرصها على تقديم كل التسهيلات للمؤمن عليهم، بما يفضي إلى تقاضيهم لمعاشاتهم ومنافعهم التأمينية دون أي انقطاع أو تأخير.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم بصرف معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في القطاع الخاص بصورة منتظمة، بداية كل شهر، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الاجتماعية لكل العاملين، بكل الإمكانيات المتاحة.

وخصصت المؤسسة الرقم المجاني 8001001 للعاملين في القطاع الخاص لاستقبال الاستفسارات والشكاوى المقدمة لمعالجة أي إشكاليات قد تواجههم.