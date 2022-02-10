المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. شاهد بالفيديو نهاية مسيرة معمر الإرياني بمشهد فضيحة أخلاقي زلزل أركان الشرعية “شاهد قبل الحذف”

ورد الآن.. شاهد بالفيديو نهاية مسيرة معمر الإرياني بمشهد فضيحة أخلاقي زلزل أركان الشرعية “شاهد قبل الحذف”

وقع وزير إعلام حكومة المرتزقة المدعو معمر الإرياني، في فضيحة مدوية أثناء قيامه بزيارة جبهة حرض شمال اليمن التي يحتدم فيها القتال بعد تصعيد تحالف العدوان السعودي الإماراتي مؤخراً.

ونشر الإرياني مقطع فيديو على حسابه بتويتر قام بتصويره من هاتفه الشخصي وهو يقف إلى جوار احد قيادات المرتزقة.

وأثناء بث الإرياني فيديو مباشر بجبهة حرض.. ينادي المرتزقة بالجهاز اللاسلكي “نحن محاصرون يافندم”.

وأكدت مصادر موثوقة أن الوزير المنافق الإرياني قام بزيارة إلى مثلث عاهم الحدودي بين محافظة حجة شمال اليمن وجنوب السعودية والذي يسيطر عليه تحالف العدوان منذ يونيو 2018م.

المصادر أوضحت أن الإرياني وصل الإثنين الماضي، إلى مثلث عاهم، على متن مصفحة عسكرية، ويعتبر المثلث الطريق الوحيد تحت سيطرة تحالف العدوان في حرض، ويبعد عن الجيش واللجان الشعبية مسافة كبيرة.

ويكشف ذلك زيف إدعات المرتزقة بتحقيق ما اسموها بالانتصارات في جبهة حرض.

يشار إلى تكبد منافقي العدوان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الأيام القليلة الماضية في جبهات حرض، وفشلهم في تحقيق أي تقدم صوب المديرية زاعمين تحقيق انتصارات كاذبة.